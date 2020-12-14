المري يتابع سير عمل التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي «خطة الاستعداد للخمسين» والذي يواكب رؤية الإمارات 2071، ويتواءم مع الأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.

واستمع المري بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، وعدد من الضباط، إلى شرح من المهندس سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة حول سير عمل فرق التحديث الاستراتيجي التي توزعت على 10 فرق وعقدت 25 اجتماعاً بمشاركة 65 من فئة الشباب و75 من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

مواكبة

وقال الفريق عبدالله المري، «إن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي يواكب توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته، تحقيقاً للأولويات الوطنية في الـ 50 عاماً المقبلة، ويتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية بما يساهم في استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة والتوجهات الرئيسية لشرطة دبي في: «إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية».

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي بشكل مستمر على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.

تحديات عالمية

قال اللواء العبيدلي «إن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي يواكب كل المتغيرات والتحديات العالمية، ومنها التوسع العمراني والثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الإقليمية والاقتصادية، والتغير المناخي، والتحولات ما بعد جائحة كورونا، وتطبيق منظومة العمل الحكومي الجديد».

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