«كهرباء دبي» تفوز بجائزة محلية للتنمية البشرية

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، للمرة الثانية، بجائزة دبي للتنمية البشرية، في فئتها الذهبية «القطاع الحكومي» لعام 2020، تقديراً لجهودها الفعالة للاستثمار في كوادرها البشرية، وتحقيق أعلى درجات التميز والكفاءة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بالفوز بهذه الجائزة المرموقة، التي تأتي ثمرة التزام الهيئة المتواصل بتهيئة مختلف الظروف، وتوفير كافة العوامل والإمكانات التي من شأنها تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الموظفين، ورفع مستوى الإنتاجية والولاء الوظيفي.

وأضاف: «نحرص على دعم وتطوير كوادرنا البشرية والفنية، للحصول على أفضل أداء ممكن، ولضمان أعلى مستويات الاحترافية والكفاءة في الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا. ونعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز التوطين في مختلف القطاعات، ولدينا استراتيجية متكاملة لدعم التوطين، وإعداد مواطني الدولة لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة، سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد، تجسيداً لأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تطوير قدرات الكوادر المواطنة، واستراتيجيتنا لإعداد الشباب المواطن، لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، وتوفير وظائف نوعية، تصب في مصلحة الوطن والمواطن».

ممكنات النجاح

وتابع الطاير: «بوصفها مؤسسة رائدة عالمياً، مستدامة ومبتكرة، تلتزم الهيئة بتوفير ممكنات النجاح، من خلال استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، وضمان كوادر محفزة وماهرة بإدارة معرفة فعالة. وتحرص الهيئة على دعم موظفيها في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة، ليكونوا شركاء فعالين في المحافظة على المكتسبات، وتحقيق إنجازات جديدة».

تميز

في إطار حرصها على تزويد موظفيها بأرقى المهارات العلمية والعملية، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، لإتاحة الفرصة لموظفيها المتميزين للحصول على درجة الماجستير في «أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل».

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