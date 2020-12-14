«طرق دبي» تنفّذ تحسينات لـ7 مواقع على امتداد شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من أعمال التحسينات لـ7 مواقع على امتداد شارع الشيخ زايد، في إطار خطتها للعمل على التقليل من الازدحام المروري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات في التنقل في الشارع.

وتفصيلاً، قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إنه تم تحسين مخرج شارع الشيخ زايد باتجاه أم سقيم، عن طريق توسعة المخرج «39» بالقرب من مول الإمارات على شارع الشيخ زايد من مسرب واحد بواقع استيعاب 1800 مركبة في الساعة إلى مسربين بطاقة استيعابية تقدر بـ3600 مركبة في الساعة، ما يقلل زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى أم سقيم من 12 دقيقة إلى 1.45 دقيقة، وتقليل طابور الانتظار من كيلومتر واحد إلى 50 متراً فقط، موضحة أن التحسين الثاني كان عبر تعديل مخرج شارع أم عمارة باتجاه تقاطع حديقة الصفا على شارع الشيخ زايد، ما يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على الدوار الحالي وزيادة انسيابية الحركة المرورية للمتجهين إلى أبوظبي.

وأشارت ميثاء بن عدي إلى أن التحسين الثالث تمركز حول تعديل المسرب اليمين الحر من شارع الثاني من ديسمبر باتجاه أبوظبي على شارع الشيخ زايد، وأن التحسين الرابع تم على شارع الثويمة بمنطقة البرشاء بالقرب من فندق نوفوتيل.

وقالت: إن التحسين الخامس تم على شارع الشيخ زايد بالقرب من التقاطع الأول باتجاه أبوظبي «فندق شنغريلا»، حيث تمت إضافة مسرب واحد ما زاد الطاقة الاستيعابية بواقع 1800 مركبة في الساعة، وكذلك إضافة مسرب ثالث عند المخرج باتجاه دبي مول لتصبح الطاقة الاستيعابية 5400 مركبة في الساعة، ما يساهم في انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد بالقرب من التقاطع الأول، فيما كان التحسين السادس على شارع الشيخ زايد بالقرب من التقاطع الأول باتجاه الشارقة «فندق دوست»، حيث تمت إضافة مسرب بزيادة طاقة استيعابية تقدر بـ1800 مركبة في الساعة، ما يعني تقليل طول الانتظار للدخول إلى شارع الخدمة، مشيرة إلى أن التحسين السابع تم تنفيذه على شارع الشيخ زايد بالقرب من التقاطع الرابع باتجاه الشارقة «مخرج المنارة»، من خلال تنفيذ تحسينات على المدخل والمخرج لتقاطع المنارة لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد وتقليل طابور الاصطفاف، ما رفع الطاقة الاستيعابية من 10 آلاف و800 مركبة في الساعة إلى 12 ألفاً و600 مركبة في الساعة، وكذلك تمت إضافة مسرب واحد بالقرب من المخرج إلى شارع الخدمة بعد محطة مترو بنك نور باتجاه مخرج شارع أم الشيف.

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