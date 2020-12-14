مناقشة تعزيز الإنتاج المحلي للدواجن والصناعات السمكية

المصدر: دبي - البيان

ناقش معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، التحديات التي تواجه قطاع إنتاج الدواجن المحلي وآليات تذليلها وزيادة الإنتاج بما يواكب توجهات تحقيق الدولة أمن واستدامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي خلال زيارته الميدانية لشركة رأس الخيمة للدواجن.

واستعرض معاليه مع الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، توجهات الوزارة المستقبلية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي ورفع كفاءته لزيادة حصته من حجم الاستهلاك في السوق المحلي في المقام الأول، وتعزيز قدراته للمنافسة على كافة المستويات.

وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: «إن تعزيز كفاءة وتنافسية المنتج الغذائي المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء الذي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، لذا تعمل الوزارة على تقييم قدرات مؤسسات وجهات الإنتاج المحلي وتعزيزها عبر التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع وإطلاق مبادرات وبرامج من دورها معالجة كافة التحديات التي تواجهها لضمان مساهمتها بالشكل الفعال في تحقيق مستهدفات الدولة».

وتناولت نقاشات معاليه مع مسؤولي الشركة أهم التحديات التي تواجه القطاع حالياً ومنها تكلفة الأعلاف، ومستويات الدعم المطبقة عليها، وأهمية العملية الرقابية على المنتج المستورد لضمان تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، وآليات تنظيم عمل المزارع الأهلية.

وشملت الجولة الميدانية لمعالي الدكتور بلحيف النعيمي ووفد الوزارة، زيارة مصنع رأس الخيمة لتجفيف الأسماك في منطقة الحليلة بإمارة رأس الخيمة.واطلع معاليه خلال زيارته لمصنع رأس الخيمة لتجفيف الأسماك على أحدث التقنيات المستخدمة في عملية تجفيف الأسماك في بيئة صحية آمنة، مما يسهم في رفع جودة المنتجات السمكية والبحرية.

بالأرقام

وفقاً لإحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج اللاحم لمزارع الدواجن على مستوى الدولة 47 ألفاً و271 طناً، فيما بلغ إنتاج بيض المائدة ما يقارب مليار بيضة، و49.5 مليون بيضة تفقيس، خلال العام 2018.

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