«صحة دبي» تجمع 4190 وحدة دم

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، حملتها السنوية «دمي لوطني» التي أطلقتها منذ بداية الشهر الجاري بالتزامن مع اليوم الوطني الــ49 لدولة الإمارات للوصول إلى مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي، بهدف تعزيز ثقافة التبرع التطوعي لإنقاذ حياة المرضى.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث تمكنت من جمع (4191) وحدة دم من متبرعين يمثلون 75 جنسية بينها (2375) وحدة دم تم جمعها من خلال خيمة التبرع التي أقيمت بحرم المركز.

وأشادت الدكتورة مي ياسين رؤوف المدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم بالنجاح الذي حققته الحملة، حيث وصل عدد المقبلين على التبرع بالدم إلى (4764) متبرعاً تم استبعاد عدد منهم بسبب ظروفهم الصحية ليصل العدد الفعلي للمتبرعين إلى (4191) متبرعاً.

أهداف

وقالت الدكتورة مي: إن الحملة تمكنت في تحقيق أهدافها المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على كميات الدم التي جمعتها الحملة وعلى تعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم لخدمة المرضى والتسجيل كمتبرعين جدد في المركز.

وأشارت إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي رافقت الحملة بما في ذلك خيمة التبرع بالدم التي تم تجهيزها بكافة وسائل الراحة للمتبرعين من خلال نظام الطابور الآلي، ومؤشر السعادة اللحظي، والألواح الذكية لتسجيل المتبرعين .

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