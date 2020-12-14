تعاون بين إسعاف دبي و«هيلث هب»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اتفاقية تعاون مع مجموعة الفطيم هيلث هب في مقرها بفستيفال سيتي مول، بهدف توفير خدمة نقل المرضى من وإلى مركز هيلث هب، خصوصاً الحالات التي تنطبق عليها معايير النقل، وتمكين المؤسسة من الاطلاع على برنامج معلومات المرضى الإلكتروني، تسهيلاً للعمل، وتيسيراً على الأطباء المناوبين وفنيي الطب الطارئ والمسعفين

وقّع الاتفاقية خليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور حيدر اليوسف، المدير العام لمجموعة الفطيم للصحة. ورحب الدراي بالتعاون مع مستشفى هيلث هب لتوفير الرعاية الصحية للجمهور وتلبية احتياجاتهم، خاصة في مجال نقل المرضى بالسرعة الممكنة للحفاظ على حياتهم، لافتاً إلى أن إسعاف دبي تلتزم بكل المعايير الدولية في الطب الطارئ لتنفيذ رؤيتها في تحقيق خدمات إسعافية مبتكرة ورائدة عالمياً.

خدمات

وقال الدكتور حيدر اليوسف، المدير العام لمجموعة الفطيم للصحة: إن مجموعة الفطيم بادرت بالدخول إلى قطاع الرعاية الصحية، ووسعت محفظة منتجاتها وخدماتها من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة، باستخدام أحدث الابتكارات في التكنولوجيا الصحية وأفضل الممارسات السريرية.

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