631 حالة شفاء من «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 631 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 163679 حالة.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 143781 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 184949 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 8 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 617 حالة

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