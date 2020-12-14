مؤسسة نور دبي تستأنف مخيماتها العلاجية في نيجيريا

المصدر: دبي - وام

استأنفت مؤسسة «نور دبي» نشاطها في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب الإغلاق التام في المناطق المستفيدة من برامجها بسبب جائحة كورونا. وكانت الأعمال الإنسانية قد شهدت عالمياً تحديات كبيرة إثر تفشي جائحة «كوفيد 19»، وخاصة الأنشطة التي تتطلب إجراءات صارمة لإدارة وتنظيم الحشود والتجمعات للحد من تداعيات الجائحة. وتأتي المخيمات العلاجية لمؤسسة نور دبي ضمن الأنشطة والأعمال الإنسانية التي استدعت إعادة تصميم للإجراءات لضمان صحة وسلامة المراجعين والعاملين في المخيم مع ضمان عدم انقطاع الخدمات.

وقامت «نور دبي» - وهي مؤسسة خيرية غير ربحية مقرها دولة الإمارات ويختص نشاطها في مجال مكافحة العمى والإعاقة البصرية - بإعادة تصميم برنامجها في ولاية كاتسينا حيث وضعت بروتوكولات لدعم التدابير الوقائية للحد من انتشار الجائحة ولضمان سلامة الموظفين والمراجعين. ونجحت في استئناف أنشطة البرنامج، والتي من المقرر أن تستمر 4 سنوات، وتشمل توفير الخدمات الصحية وبناء قدرات الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان ولاية كاتسينا والدول المجاورة.

كما نظمت المؤسسة برنامجاً تدريبياً للكوادر الطبية ومقدمي الخدمات الصحية العاملين لدى وزارة الصحة في ولاية كاتسينا حيث تم اعتماد المنهج والبرنامج التدريبي المستوحى من دليل التدريب المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية والمكتب الإقليمي لشرقي المتوسط لمنظمة الصحة العالمية حيث تم تدريب 250 عاملاً في الرعاية الصحية الأولية ليقدموا خدمات تشخيصية وعلاجية في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في ولاية كاتسينا.

ويشمل البرنامج التدريبي توظيف الخريجين وتوفير البنية التحتية اللازمة والأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لتمكينهم من ممارسة عملهم وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة في الولاية وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان الولاية .

وسيتم تقديم جميع الخدمات الأساسية لصحة العين بما يشمل المسوح الطبية والتشخيص والعلاج للحالات المرضية الخاصة بمكافحة الإعاقة البصرية .

التزام

وأكدت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي عضو مجلس الأمناء لمؤسسة نور دبي، التزام المؤسسة تمكين مجتمع كاتسينا والولايات المجاورة وتحسين المستوى المعيشي.

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