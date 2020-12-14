«التوطين» تحصد جائزة الأفكار البريطانية عن منصة سوق العمل الافتراضي

المصدر: (دبي - وام)

حصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال منصة سوق العمل الافتراضي جائزة الأفكار البريطانية 2020 عن فئة «الابتكار في الأزمات» التي تم الإعلان عنها أخيراً. وأوضحت عائشة محمد بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل أن حصول «سوق العمل الافتراضي» على الجائزة من قبل لجنة من المحكمين العالميين جاء باعتباره أفضل الأفكار المبتكرة المطروحة محلياً وعالمياً في محور إدارة ومواجهة الأزمات، حيث قدم حلولاً إيجابية واضحة لمواجهة تحدي التوظيف خلال فترة جائحة (كورونا المستجد)، فضلاً عن تحقيق نتائج نوعية تساهم في تعزيز مرونة واستقرار سوق العمل في الدولة.

وأشارت إلى أن منصة سوق العمل الافتراضي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة ضمن «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل»، حيث تسهم المنصة في تعزيز مرونة الانتقال وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت التي يوجد لديها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة، وذلك من خلال تسجيل بيانات هؤلاء العمال في الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae للاستفادة من هذه العمالة في منشآت أخرى، وهو الأمر الذي من شأنه دعم احتياجات سوق العمل من العمالة الداخلية في ظل وقف الاستقدام من الخارج نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد والوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز