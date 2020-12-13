هيئة آل مكتوم الخيرية تبحث التعاون مع محافظة قنا بمصر

المصدر: وام

بحثت "هيئة آل مكتوم الخيرية" سبل التعاون مع محافظة قنا المصرية وذلك ضمن خطتها المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي اللواء أشرف الداودي محافظة قنا وسعادة حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمصر.. سعادة الدكتور صلاح الدين الجعفراوي مستشار هيئة آل مكتوم وممثلها فى مصر.

واتفق الجانبان على البدء في مشاريع ورش الخياطة لتعليم المرأة المعيلة الحياكة وتزويدها بالماكينات وما يلزمها من أقمشة على أن تقوم الهيئة بشراء المنتج وتوزيعه على الجمعيات الخيرية وهو المشروع الذي تتميز به هيئة آل مكتوم الخيرية وذلك وفق الاتفاقية المبرمة بين سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي.

و أشاد محافظ قنا بالدور الرائد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية في رعاية العديد من المشروعات الخيرية ودعمه للمحافل العلمية و الثقافية ورصد الجوائز التي تعنى بالمبدعين والمتميزين في المجالات المختلفة.

وأثنى على النشاط الذي تقوم به الهيئة في محافظات مصر خاصة محافظات الوجه القبلي.

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