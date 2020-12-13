محمد بن زايد يستقبل رئيس سيشل

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي.. فخامة وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل الذي يزور البلاد.

و بحث سموه و رئيس سيشل خلال اللقاء .. علاقات الصداقة و جوانب التعاون المختلفة و إمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

و تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.

و أعرب رئيس سيشل عن شكره و تقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة " كورونا " .. مثمنا توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد فيروس " كورونا " لشعب سيشل.

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