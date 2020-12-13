محمد بن زايد يستقبل رئيس سيشل
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي.. فخامة وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل الذي يزور البلاد.
و بحث سموه و رئيس سيشل خلال اللقاء .. علاقات الصداقة و جوانب التعاون المختلفة و إمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
و تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.
و أعرب رئيس سيشل عن شكره و تقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة " كورونا " .. مثمنا توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد فيروس " كورونا " لشعب سيشل.
تعليقات