احتراق حافلة صغيرة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اخمدت فرقة اطفاء من مركز ادارة الدفاع المدني برأس الخيمة حريقاً اندلع في حافلة صغيرة تابعة لاحدى الشركات وذلك في مركز مدينة رأس الخيمة.

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة إن غرفة العمليات استقبلت بلاغا عن احتراق حافلة صغيرة في قلب المدينة بالقرب من دوار السفينة.

وأضاف ان فرقة اطفاء انتقلت من مركز الادارة للموقع المذكور واستخدم أفرادها المياه والرغوة " الفوم" في اخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع خسائر على الصعيد البشري وتم تسليمه لجهات الاختصاص بشرطة رأس الخيمة لتحديد الاسباب واتخاذ الاجراءات القانونية.

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