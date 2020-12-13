145 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية بعجمان في 11 شهراً

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية التي قدمتها مراكز الرعاية الصحية الأولية في عجمان 145698 مستفيداً، خلال الفترة من مطلع العام الحالي إلى نهاية شهر نوفمبر الماضي وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات التطعيم في المراكز الصحية 38971 طفلاً، كما تقرر نقل خدمات مركز المدينة الصحي مع مطلع العام الجديد إلى مقره الجديد في منطقة الراشدية والانتهاء من تجهيزه بتكلفة 10 ملايين درهم، ونفذت منطقة عجمان الطبية العديد من المبادرات المجتمعية تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد وأبرزها إيصال خدمات الرعاية الصحية إلى المنازل وعمل عيادة افتراضية لمتابعة حالة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتطعيم الأطفال في المركبات.

استمرار

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية في تصريحات خاصة لـ(البيان) شرعت مراكز الرعاية الصحية الأولية منذ بداية الجائحة في تنفيذ برنامج التوعية الصحية للمجتمع من خلال تنظيم زيارات ميدانية ومحاضرات تثقيفية لعدة جهات حكومية .

كما تم تصنيف المراكز الصحية وتخصيص الخدمات فيها لضمان استمرار الأعمال خلال الجائحة بشكل يضمن سلامة كافة المترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مركز الحميدية الصحي لاستقبال الحالات المصابة «بمرض كورونا»، والمشتبه بها وحالات المسح الشامل والفحوص، كما تم تصنيف مركز المدينة الصحي كمركز لتطعيمات الأطفال لضمان استمرار البرنامج الوطني للتحصين ولا سيما في ظل الوضع الراهن وخدمة أكبر عدد ممكن من الأطفال في الإمارة حيث بلغ متوسط أعداد الأطفال المطعمين 1500 طفل شهرياً.

مواجهة

وحول أبرز جهود منطقة عجمان الطبية لمواجهة جائحة «كورونا» أشار الشامسي إلى مشاركة مراكز الرعاية الصحية الأولية في عمل مسحات للمخالطين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وحملة المسح الشامل لجميع المترددين للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد حيث يتم يومياً إجراء 300 فحص من أجل صحة وسلامة المجتمع والسيطرة على الوباء.

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