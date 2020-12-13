مؤتمر طب الطوارئ يناقش الصحة النفسية للعاملين في خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

انطلقت أمس على هامش مؤتمر الإمارات السابع لطب الطوارئ 3 جلسات متوازية في مراجعة آخر مستجدات الأبحاث الطبية في طب الطوارئ والإنعاش والذكاء الاصطناعي.

جلسات

وشملت الجلسات العناية الحرجة والإنعاش في الطوارئ وتقنيات الأبحاث الطبية في المستشفيات والصحة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية.

كما ناقش المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس بحضور أكثر من 1000 طبيب وعلى رأسهم الدكتور جوديث تنتنالي الذي يعد علماً من أعلام الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية استخدام المعدات الطبية مثل أجهزة التصوير الصوتي أو السونار في تشخيص وتقييم حالات «كوفيد 19». كما تضمنت آخر المستجدات في طب الطوارئ.

وقالت الدكتورة هند الظاهري اختصاصي طب الطوارئ تم خلال المؤتمر عرض مشاركة متميزة لأحد أبطال خط الدفاع الأول، كما تمت مناقشة آخر المستجدات العلمية المحلية والعالمية والإقليمية حول تداعيات واستعدادات واستجابة الفرق الطبية وخط الدفاع الأول للجائحة.

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