تكريم الفائزين بجائزة «أجيال الخمسين»

المصدر: العين-وام

كرمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل الفائزين بجائزة «أجيال الخمسين» التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها ودعمها لمواصلة طريق الخمسين بإبداعاتهم نحو وطن معطاء في ظل قيادة رشيدة أسمى أهدافها بناء الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل افتراضي أقيم بمشاركة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان والشيخة موزة بنت محمد بن خالد آل نهيان.

وكانت الجمعية أطلقت الجائزة برعاية الشيخ طحنون بن هزاع بن طحنون آل نهيان تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49 للدولة تحت شعار «أجيالٌ تُبدعْ بعقلٍ مُبدعْ».

وتضمنت الجائزة - على مستوى الدولة - فئتين الأولى استهدفت الأطفال من عمر 4 - 6 سنوات في مجال الرسم والعزف.. والفئة الثانية من عمر 7- 10 سنوات في مجال التمثيل وإلقاء الشعر. تنافس على الجائزة 160 مشاركاً من إمارات الدولة فاز منهم من الفئة الأولى «عائشة بن حماد بالمركز الأول من دبي في مجال الرسم وقيمة جائزتها 10000درهم.. وعبد الله الزعابي بالمركز الثاني من الفجيرة في العزف وجائزته 5000 درهم. وفاز بالفئة الثانية في مجال التمثيل والإلقاء بالمركز الأول من مدينة العين حمد سعد الأحبابي وناصر المهيري وسالم الساعدي ونصيب الأحبابي بـ 10000 درهم فيما فازت هدى اليماحي بالمركز الثاني من الفجيرة بـ5000 درهم.

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