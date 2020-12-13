مريم المهيري: القيادة رسّخت التوازن بين الجنسين

المصدر: دبي ـ البيان

أشادت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة في الإمارات ترسيخاً لنهج التوازن بين الجنسين الذي تأسست عليه الدولة قبل نحو نصف قرن، وقالت إن هذا الدعم مكن المرأة من القيام بدور بارز في التعامل مع تحديات وإفرازات أزمة كوفيد 19، بما في ذلك نجاح منظومة الأمن الغذائي، مشددةً على الدور الأساسي للمرأة حول العالم في تأمين النظام الغذائي للأسرة والمجتمع وفي الإنتاج أيضاً، مشيرةً إلى أنها تساهم في إنتاج أكثر من 50% من الغذاء في مناطق كثيرة حول العالم، مؤكدةً على العلاقة القوية بين التوازن بين الجنسين والأمن الغذائي، حيث إن انعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول مرتبط إلى حد كبير بمشكلة عدم المساواة بين الجنسين فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمبادرة «حوارات دبي الافتراضية للمرأة» التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة تحت عنوان «المرأة والأمن الغذائي: البداية نحو مستقبل مستدام»، والتي استضافت فيها كلاً من معالي مريم المهيري، ومجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الإمارات، وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وسيمون فيلايني، رئيسة مؤسسة قيادة الهدف الرابع للتنمية المستدامة، وأدارتها الإعلامية لبنى البوظة، رئيسة تحرير القسم الاقتصادي بقناة سكاي نيوز عربية.

رؤية

وقالت معالي مريم المهيري: إن القيادة لديها من الرؤية والبصيرة التي تمكنها من تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في كافة القطاعات ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع وتحقيق الرخاء والازدهار، مضيفةً أن الأمن الغذائي بصفة عامة مرتبط إلى حد كبير بالتوازن بين الجنسين، نظراً لدور المرأة في صناعة القرار المتعلق بإدارة منظومة الغذاء في الأسرة، وهو ما أكد عليه مجيد يحيى، الذي شدد على أهمية تمكين المرأة في الدول النامية من الوصول إلى الموارد والنظم الغذائية بما يتوازى مع دورها الكبير في إنتاج أكثر من 50% من الغذاء، وبما يساعدها على القيام بمسؤوليتها في توفير الأمن الغذائي للأسرة.

بدورها، قالت سيمون فيلايني: إن الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضمان تمثيل المرأة في القيادة أمران ضروريان لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي والتغلب على تحدياته، مضيفة أن الإمارات تعتبر نموذجاً في تبني الأهداف الأممية والحرص على تحقيقها.

وتطرق المشاركون في الجلسة الافتراضية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى أهمية إشراك المرأة فيما يتعلق بصنع القرار في موضوع المرأة والأمن الغذائي والاستدامة، وما أحدثته جائحة «كوفيد 19» من وعي بالتحديات التي واجهت العالم فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.

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