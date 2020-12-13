50 مستفيداً من الدعم الاجتماعي يشاركون بـ«غاية» للثقافة المالية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً برنامجها الجديد «غاية» الهادف إلى تعزيز المعرفة بالإدارة المالية، ومن خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، تم تسجيل 50 مستفيداً في الدورة الافتتاحية الأولى التي سيتم إطلاقها رسمياً في 13 ديسمبر، بالإضافة إلى المشتركين من المجتمع.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يعتبر برنامج «غاية» من المبادرات الجديدة المطروحة من قبل هيئة معاً لتمكين أبناء المجتمع من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة، ومساعدتهم في تحديد الأولويات وترتيبها وفقاً لاحتياجاتهم وستعمل معاً من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تحديد المستفيدين من البرنامج حسب أولوية حاجتهم إلى التثقيف في الإدارة المالية وستعمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تحديد المشاركين ممن أتموا البرنامج بنجاح لتعزيز دورهم في نشر المعرفة المالية على أوسع نطاق ضمن مجتمعهم مما يساهم في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام».

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