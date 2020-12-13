بحث التعاون بين «إقامة دبي» والجمارك في مجال خدمة المتعاملين

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي والوفد المرافق له، بحضور اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية والعميد د. علي عجيف المستشار القانوني لإقامة دبي والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب والعميد د. علي الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة.

واصطحب اللواء محمد أحمد المري، مدير عام جمارك دبي والوفد المرافق له في جولة بأروقة «إقامة دبي» للاطلاع على التسهيلات المقدمة للمتعاملين والخدمات الذكية المتاحة لكل شرائح المجتمع، والاطلاع على سرعة الأداء في وتيرة العمل وكفاءة الخدمات المُقدمة ومدى حرص إقامة دبي على إسعاد متعامليها، من خلال تبسيط الإجراءات لكل المتعاملين سواء زوّار أم مقيمين أم مواطنين، لتحقيق رؤية الإمارات في أن تصبح الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات للمتعاملين.

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