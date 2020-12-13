أنور قرقاش: حفل «ساند هيرست» تهنئة وطن إلى محمد بن زايد

المصدر: (دبي- البيان)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن حفل تخريج كلية ساندهيرست الملكية العسكرية في المملكة المتحدة، يحمل تهنئة وطن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تخرج عدد من شبابه، وانضمامهم إلى درع الوطن، وتهنئة أب تخرج ابنه في الكلية العريقة، حاملاً إرث والده ومسيرته، بما تحمله من فخر.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»، أمس: «حفل تخريج كلية ساند هيرست العسكرية، يحمل أكثر من تهنئة، وبأكثر من مستوى، فهي تهنئة وطن للشيخ محمد بن زايد، على تخرج عدد من شبابه، وانضمامهم إلى درع الوطن، وهي تهنئة لأب تخرج ابنه في الكلية العريقة، حاملاً إرث والده ومسيرته، بما تحمله من فخر، وندعو للفرحة أن تكون دائمة، والإنجاز راسخاً».

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