تعاون بين «النعيمي الخيرية» و«تحقيق أمنية»

المصدر: (عجمان - وام)

وقعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية اتفاقية مع مؤسسة تحقيق أمنية، بهدف المساهمة في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بحالات صحية حرجة.

وقع مذكرة التفاهم الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهاني محمد الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية.

وقالت الشيخة عزة النعيمي: «إن هذه الاتفاقية تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض المستعصية عبر تحقيق أمنياتهم لتحفيزهم ودعمهم نفسياً من أجل استكمال مسيرتهم العلاجية»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز