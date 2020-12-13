تكريم أوائل المتسابقات في حفظ القرآن الكريم

المصدر: (دبي - البيان)

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أوائل المتسابقات في ختام المسابقة المحلية للقرآن الكريم بعنوان (فليتنافس المتنافسون) والتي نظمتها إدارة البرامج المعرفية الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة عن بعد، وكشفت الإدارة مشاركة 95 متسابقة من المواطنات والمقيمات في دولة الإمارات اتسمن بمستويات عالية من الحفظ والتجويد والتلاوة، حيث حصل 28 منهن على درجة الامتياز في مختلف الفئات المعلنة. وأشاد الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، بالنتيجة النهائية التي حققتها المتسابقات بتفوقهن مهنئاً أولياء الأمور على هذه المستويات المتقدمة للطالبات.

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