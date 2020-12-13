«السياحة الداخلية».. استراتيحية شاملة

المصدر: دبي - البيان

تم تطوير استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات انطلاقاً من رؤية تقوم على أهمية بناء منظومة سياحية تكاملية شاملة على مستوى الدولة لتنظيم السياحة المحلية، بين إمارات الدولة السبع، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع السياحة والتراث والترفيه في الدولة، وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلي في دعم الاقتصاد الوطني، بحيث تصبح أحد روافده الأساسية، وبناء هوية سياحية موحدة تتسق مع مستهدفات الهوية الإعلامية المرئية للدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات، بمختلف مناطقها، كوجهة سياحية تتمتع بخصائص مميزة، من خلال الاحتفاء بكل مقوماتها، على صعيد السياحة الداخلية والخارجية، حيث تعمل الاستراتيجية في هذا الإطار على تحقيق أقصى درجات التكامل والتنسيق المشترك بين مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي والترفيهي.

وتهدف الاستراتيجية لتسليط الضوء على أهم مناطق الجذب في الدولة، الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية، واستقصاء اهتمامات الناس وتطلعاتهم وجمع المعلومات ورصد مواسم الإقبال ونقاط الجذب الحيوية، وإجراء دراسات ميدانية، واستغلالها في تطوير المنتج السياحي ككل محلياً واتحادياً. كما تهدف إلى إبراز خصوصية التجربة السياحية في كل إمارة من إمارات الدولة السبع على حدة، والتعريف بأهم المعالم الطبيعية والتراثية والتاريخية والصروح الحديثة والعصرية التي تتمتع بها، والترويج للفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تقدمها، ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة للزوار.

وتعمل الاستراتيجية على تعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع الإماراتي بالمكان وترسيخ الشعور بالانتماء، وخاصة لدى فئة الشباب، بحيث تكون هذه السياحة شكلاً من أشكال التثقيف أو إعادة اكتشاف ثروات البلاد الحضارية والطبيعية، وبناء صورة متميزة عن كل إمارة وكل منطقة في إطار الصورة الأشمل للدولة.

وتسعى استراتيجية السياحة الداخلية إلى الارتقاء بالمنتج السياحي المحلي وتوحيد معاييره وفق أعلى المقاييس المعتمدة، وتحفيز تنوع المنتجات السياحية في الدولة وتعزيز جاذبيتها بما يعكس توقعات الناس من مختلف الاهتمامات ويلبي رغباتهم، بالإضافة إلى دعم الهويات السياحية المحلية تحت مظلة الهوية السياحية الموحدة، بما يتسق والهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات في إطار الترويج لصورتها ومكانتها إقليمياً ودولياً. كذلك، تعتزم الاستراتيجية وضع خطة شاملة ومنوعة لإطلاق حملات ومبادرات سياحية موحدة على مستوى الدولة على مدار العام.

10 آليات لتنفيذ استراتيجية السياحة الداخلية:

01 بناء القدرات وتوزيع الموارد للارتقاء بالمنظومة في كل إمارة

02 دعم نمو الشركات الداخلية وتوفير كافة التسهيلات

03 تشجيع الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الداخلية

04 تطوير سياسات وبرامج للترويج بين مختلف الإمارات

05 استحداث برامج أكاديمية وتدريبية

06 إعداد كوادر مؤهلة في السياحة المحلية

07 التنسيق بين التشريعات السياحية المحلية

08 عقد شراكات بين المؤسسات العاملة في القطاع

09 دعوة الفنادق والشركات لتقديم عروض ترويجية

10 إنشاء موقع إلكتروني موحد للسياحة الداخلية

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