4.27 دقائق متوسط زمن استجابة شرطة دبي لحالات الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2020 - 2026، وارتباطها بخطة دبي 2021، وبالتوجهات المستقبلية، والأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، ومدى ضمان نجاح المشاريع الاستشرافية والابتكارية في تحقيق هدف الاستجابة لحالات الطوارئ، الذي يخدم توجه شرطة دبي في جعل دبي مدينة الأمن الأمان، من خلال خدمات أمنية ابتكارية إبداعية ريادية عالية المستوى، تضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع.

كما اطلع على نتائج المؤشر الاستراتيجي للإدارة لعام 2019، ومستوى المؤشر لعام 2020، حيث حققت الإدارة في متوسط زمن استجابة الشرطة لحالات الطوارئ المختلفة، 4.27 دقائق من المستهدف 8 دقائق، وحققت 6.45 دقائق من المستهدف 9 دقائق في عام 2019، وذلك ضمن المبادرة الاستراتيجية «الشرطة الأسرع»، ما يعد إنجازاً هاماً، يعكس مستوى الأداء في شرطة دبي.

جاء ذلك، خلال تفقد الفريق المري للإدارة العامة للعمليات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء مهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، ونائبه العميد نبيل عبد الله الرضا، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

مؤشر نتائج

واطلع المري على نتائج المقارنات المرجعية التي قامت بها الإدارة خلال 2019 و2018، مع مدن عالمية، مثل لندن، وهونغ كونغ، وسيدني وسنغافورة ونيويورك.

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