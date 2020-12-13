قائد شرطة رأس الخيمة يتفقد مركز المدينة الشامل المؤقت

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن المبنى الجديد لمركز شرطة المدينة الشامل إضافة نوعية لمراكز الشرطة الشاملة العاملة في الإمارة وسيسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لتعزيز الأمن والأمان.

ووجه خلال جولته التفقدية في المبنى المؤقت الجديد الخاص بمركز شرطة المدينة الشامل الصديق للبيئة والواقع على شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بتنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية بما يسهم في قيام المركز بعد افتتاحه بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه بكل انسيابية وسلاسة من خلال توفير أحدث الخدمات الذكية وتقليل زمن رحلة المتعاملين، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين والمراجعين بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.

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