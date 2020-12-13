افتتاح متجر «زووم» في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

افتتح اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء الأستاذ الدكتور محمد احمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وزيد عبد الرحمن القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك، «متجر زووم» في أكاديمية شرطة دبي.

جرى الافتتاح بحضور اللواء عبد الله حسين خان، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ومن جانب مجموعة اينوك طالب عبد الرحمن آل الصالح، مدير إدارة التسويق، ويوسف حارب، المدير التنفيذي للتجزئة وعدد من الضباط.

وقال السلال، إن افتتاح المتجر يأتي في إطار توجهات القيادة العامة لشرطة دبي، بضرورة توسيع أفق التعاون مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل الارتقاء وتوفير أعلى معايير من الخدمات في مختلف المجالات ومنها الشأن المتعلق بإدارة المواد الغذائية ومحال السوبر ماركت.

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