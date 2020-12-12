21.2 مليون درهم إيرادات مشاريع «دار البر» في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر أنها حققت إيرادات لصالح المشاريع الخيرية والإنسانية والتنموية في العالم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 21 مليوناً و264 ألفاً و652 درهماً، من تبرعات وصدقات المحسنين وأهل الخير ودعم ومساهمات المؤسسات الخاصة والعامة.

وأكد محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لجمعية دار البر، أن الجمعية تعمل وتنفذ مشاريع الخير والإحسان والتنمية في 39 دولة حول العالم، تتوزع بين 4 قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، في إطار ترسيخ الدور الإنساني والوجه الخيري والرسالة الحضارية لدولة الإمارات وشعبها الطيب الأصيل.

وشدد المهيري على حرص «دار البر» على وصول تبرعات ودعم أهل الخير والإحسان إلى مستحقيها، من الفقراء والمحتاجين والمنكوبين والضعفاء في الدول التي تغطيها مشاريع الجمعية بالتعاون والتنسيق مع شركاء الجمعية المعتمدين في هذا العدد الكبير من دول العالم، تحت مظلة وإشراف ومتابعة سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها في تلك الدول، وفي ضوء سياسة الدولة ونهجها الراسخ في القطاع الخيري والعمل الإنساني.

وأوضح يوسف اليتيم، رئيس قطاع الزكاة والمشاريع في «دار البر»، أن إيرادات الخير انقسمت بين عدة حقول للعمل الإنساني والخيري في العالم، تفاوت نصيب كل منها، وهي بناء المساجد وخدمة «بيوت الله» وتعميرها وصيانتها بقيمة 9284191 درهماً ومشاريع توفير المياه، من حفر الآبار وإنشائها وتركيب الخزانات وغيرها بقيمة 9118573 درهماً ومشاريع الوقف الخيري بقيمة 1749693 درهماً، ودعم مشاريع «الأسر المنتجة» 563480 درهماً والتي تهدف إلى تنمية المستوى المعيشي للأسر المحتاجة والفقيرة، ودعم استقرارها، والمشاريع الطبية الخيرية 548715 درهماً والتي تصب في علاج المرضى الفقراء وغير القادرين على سداد رسوم علاجهم.

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