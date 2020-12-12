5 ملايين درهم من «خيرية أم القيوين» لـ 212 أسرة خلال 3 سنوات

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قدمت جمعية أم القيوين الخيرية مساعدات لـ28 أسرة في 2018 بـ 356500 درهم، وفي 2019 تم مساعدة 105 أسر بـ 2561000 درهم، أما في 2020 فقد حصلت 79 أسرة على 2133000 درهم، حيث بلغ إجمالي المساعدات خلال الثلاثة أعوام الماضية 5050500 درهم استفاد منها 212 أسرة في أم القيوين.

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية إنه بناء على التعاون القائم بين صندوق الزكاة وجمعية أم القيوين الخيرية منذ توقيع مذكرة التفاهم في 2018 يتم تعزيز التعاون في المجالات الخيرية المشتركة لتلبية احتياجات المجتمع، وإيصال أموال الزكاة لمستحقيها، وتعزيز العمل الاتحادي بين المؤسسات والجمعيات الخيرية على مستوى الدولة، مبيناً أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم العون وتحقيق المصالح المشتركة والمساعدات الدورية للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بصورة تحفظ لهم خصوصيتهم وتوفير الوقت والجهد على مستحقي الزكاة في أم القيوين.

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