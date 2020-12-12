50 مستفيداً من الدعم الاجتماعي يشاركون بـ«غاية» للثقافة المالية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً برنامجها الجديد «غاية» الهادف إلى تعزيز المعرفة بالإدارة المالية، ومن خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، تم تسجيل 50 مستفيداً في الدورة الافتتاحية الأولى التي سيتم إطلاقها رسمياً في 13 ديسمبر، بالإضافة إلى المشتركين من المجتمع.

يهدف برنامج «غاية» بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية إلى ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية، وتمكين الأسر لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، وذلك عبر توفير كافة الأساليب اللازمة لتعزيز مستوى المعرفة واتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية، حيث يقدم برنامج «غاية» في رحلته لترسيخ أسس المعرفة المالية والمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، مع التركيز على مجالات مختلفة تشمل كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات والتخطيط المنظم لأفضل الطرق للاستثمار. وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع متطوعين متخصصين يتم توظيفهم بالشراكة مع اتحاد مصارف الإمارات.

ترشيح

وضمن جهودها في تعزيز الثقافة المالية للأسر المستفيدة من الدعم، دأبت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على ترشيح المستفيدين لديها للمشاركة في البرنامج، حيث سيعمل البرنامج على تعزيز التخطيط المالي على المستويين الشخصي والأسري للمشاركين.

ويمنح البرنامج الذي تقدمه هيئة معاً المشاركين فيه الفرصة لتطبيق المهارات المكتسبة على مواردهم المالية وأسرهم ومجتمعهم، لتبديل المفاهيم السائدة وإرساء أسس التعامل الإيجابي في إدارة الشؤون المالية.

ويستهدف البرنامج بشكل أساسي مواطني إمارة أبوظبي، إذ ستتم المتابعة المستمرة للبرنامج بهدف قياس الفائدة المجتمعية التي سيحدثها ومعرفة مدى كفاءته في معالجة إحدى القضايا الاجتماعية الأساسية في الإمارة، ونجاحه في تعزيز المعرفة بالإدارة المالية لدى الأسر.

مبادرة

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، المدير العام في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يعتبر برنامج «غاية» من المبادرات الجديدة المطروحة من قبل هيئة معاً لتمكين أبناء المجتمع من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة، ومساعدتهم في تحديد الأولويات وترتيبها وفقاً لاحتياجاتهم. وستعمل معاً من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تحديد المستفيدين من البرنامج حسب أولوية حاجتهم إلى التثقيف في الإدارة المالية.

وستعمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تحديد المشاركين ممن أتموا البرنامج بنجاح لتعزيز دورهم في تحقيق التغيير الإيجابي ونشر المعرفة المالية على أوسع نطاق ضمن مجتمعهم مما يساهم في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام، ويساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية خلال الدورات القادمة من البرنامج، ودعم مسيرة قيادة إحداث التغيير في أنماط السلوك السائدة وتقديم النصح والمشورة في إدارة الشؤون المالية لأفراد المجتمع».

فخر

وبدوره قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: «تفخر الهيئة بأن تتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في إطلاق برنامج «غاية» ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع في القطاع الاجتماعي بهدف تحقيق الازدهار وتعزيز جودة الحياة، إذ تأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الهادفة إلى تعزيز مستويات الحياة الكريمة للأسر المواطنة المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي».

وأضاف: «يسعدنا انضمام 50 مستفيداً إلى برنامج «غاية» لثلاثة أشهر القادمة من أجل إثراء معرفتهم حول مبادئ الإدارة المالية وتمكينهم من إدارة نفقاتهم بشكل فعّال لغايات تحقيق الاستقرار المالي المستدام والمساهمة في تنمية المجتمع وتماسكه». مؤكداً أن الهيئة، وبالتعاون مع معاً، ستعمل على إتاحة الفرصة أمام المزيد من المستفيدين للانضمام إلى برنامج «غاية» مستقبلاً.

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