حديقة أم الإمارات تستضيف باقة من تجارب «القفز» الترفيهية

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف حديقة أم الإمارات، بالشراكة مع ملعب القفز الحر الرائد عالمياً، باونس الشرق الأوسط، باقة من فعاليات القفز الترفيهية ضمن تجربة «باونس المتنقلة» في الهواء الطلق التي بدأت باستقبال الزوار في الحديقة منذ يوم الخميس الفائت.

ويمكن لزوار الحديقة اختبار مهارات التسلق لديهم عند تسلق جدار باونس الخاص «ذا وول»، واستعراض حركات الباركور والقفز الحر، والهبوط على كيس «بيج باج» الهوائي والناعم كالوسادة، وتسجيل الأهداف في حلقة «سلام دنك»، والتقاط الصور المرحة مع ماسكوت باونس المحبوب «بينك». ويقوم فريق عمل باونس المختص بإدارة التجارب الترفيهية بتجربة باونس المتنقلة ويقدم الدعم للمشاركين في القفز وفقاً لمستوى مهارات القفز لديهم، ويساعدهم على تعلم مهارات جديدة. ومن المقرر أن تواصل هذه التجربة المرحة استقبال الزوار في حديقة أم الإمارات حتى أبريل العام المقبل.

وتتخذ حديقة أم الإمارات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلاً عن التزام كافة العاملين في الحديقة الإجراءات وتعليمات السلامة في جميع الأوقات.

وتتربع حديقة أم الإمارات في قلب العاصمة أبوظبي لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة والتي تجمع أفراد المجتمع في أجواء عائلية متميزة، لتقدم لهم باقة من الفعاليات والأحداث المتميزة وفرصاً للاستكشاف والتعلم من خلال أنشطة ترفيهية ومأكولات متنوعة ترضي جميع الأذواق في استمتاعهم بالهواء الطلق والتواصل مع الطبيعة من حولهم.

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