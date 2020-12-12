أحمد بالهول: "الهوية السياحية المُوحدة" انطلاقة جديدة لتطوير السياحة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية المُوحدة للإمارات هو انطلاقة جديدة لتطوير قطاع السياحة، وتعزيز دوره كرافد لتنوع ومرونة الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن جهود الجميع مُتضافرة لإنجاح الاستراتيجية الجديدة بمشاركة الهيئات والدوائر السياحية المحلية في الدولة.

وقال معاليه إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السياحة الداخلية وتسليط الضوء على المُقومات السياحية، والمعالم الطبيعية، والأنشطة الثقافية، والصروح المعمارية والترفيهية التي تزخر بها الدولة، وإبراز تفرُّد التجربة السياحية في كل إمارة. مشيراً إلى أن إطلاق الهوية السياحية المُوحدة يأتي تنفيذاً لمُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، لتُشكِّل امتداداً للهوية الإعلامية المرئية للدولة وتعزِّز المكانة الرائدة للإمارات على خارطة السياحة.

وأشار وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في التنمية السياحية خلال العقد الماضي، ووصل عدد السائحين إلى أكثر من 27 مليوناً، وبلغت المساهمة الإجمالية للقطاع 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهم القطاع بتوفير قُرابة 745 ألف فرصة عمل.

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