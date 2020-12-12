محمد بن راشد يطلق حملة "أجمل شتاء في العالم" الهوية السياحية الموحدة في دولة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أجمل شتاء، وأجمل شعب، وأجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح. داعياً سموه الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات.

وقال سموه في سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي في تويتر: "الشتاء كل شيء جميل، وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون "أجمل شتاء في العالم". وأضاف: "في ربوع صحراء الإمارات، أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية. وحملة وطنية تحت عنوان (أجمل شتاء في العالم). السياحة الداخلية تسهم بـ 41 مليار درهم في اقتصادنا، ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام".

وأوضح سموه، أن الإمارات أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة. واقتصاد وطني موحد. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا. مشيراً إلى أن: "العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية".

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