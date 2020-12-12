القرية العالمية تحطم سادس رقم في غينيس بإطلاق أكبر تذكرة دخول

المصدر: البيان الإلكتروني

حطمت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية عبر "أكبر تذكرة دخول"، بكونه الرقم السادس من أصل خمسة وعشرين رقماً تسعى الوجهة لتحطيمها ضمن احتفالات موسم اليوبيل الفضي.

وأطلقت القرية العالمية بالتزامن مع ذلك، إصداراً خاصاً من التذاكر الحصرية المطلية بالفضة، كنسخة مصغرة عن التذكرة الأكبر في العالم، للبيع أمام ضيوفها. وتعتبر التذاكر المحدودة الإصدار، والمحددة برقم تسلسلي مخصص لكل منها، إحدى أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية ضمن احتفالات هذا الموسم وذكرى مميزة من الرقم القياسي العالمي.

وقالت جاكي الينبي، مدير إدارة تنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: "رحبّت القرية العالمية على مدى مواسمها الخمسة والعشرين بالعديد من الضيوف اللذين كبروا مع هذه العلامة لتغدوا جزءاً لا يتجزأ من حياتهم، ودائماً على رأس قائمتهم للوجهات الترفيهية التي يزورونها في الإمارات.

وتعتبر التذكرة الفضية المحدودة الإصدار هدية تذكارية فريدة من نوعها لضيوف القرية العالمية الأولياء، بإمكانهم الاستفادة منها في موسم اليوبيل الفضي والإحتفاظ بها كذكرى مميزة من هذا الموسم التاريخي ومن الرقم القياسي العالمي."

وكانت القرية العالمية قد احتفلت بتحطيم الرقم القياسي الجديد لأكبر تذكرة دخول في العالم، بلغت مساحتها 1.02 متر مربع، عند بوابة العالم يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، بعد أن حملها أحد "الضيوف" الذي يبلغه طوله 2.7 متر واستخدمها للدخول مع حضور ممثل رسمي من غينيس للأرقام القياسية، الذي قام بدوره بفحص التذكرة والتحقق من مطابقتها للشروط والإعلان رسمياً عن قبول المحاولة. وسيتم عرض تذكرة الدخول الأكبر في العالم ضمن مجموعة المعروضات في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!® في القرية العالمية طوال الموسم.

وتم طرح التذاكر المطلية بالفضة والمحدودة الإصدار، والتي يبلغ عددها 2500 تذكرة، عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الجديدين للقرية العالمية حتى نفاذ الكمية. وتمنح هذه التذاكر الضيوف إمكانية الدخول لخمس وعشرين مرة خلال الموسم الخامس والعشرين الحالي، وهي متوفرة للبيع مقابل 250 درهما، مع الاحتفاظ بالقطعة التذكارية الفريدة.

ويمكن للضيف استلام التذاكر في مركز خدمة الضيوف عند بوابة العالم بعد اتمام عملية الشراء.

وبعد الحصول على التذكرة الفضية يمكن للضيف استخدامها لمسح رمز الاستجابة السريع الموجود عليها والدخول إلى القرية العالمية لغاية 25 مرة خلال الموسم.

وتشكل التذاكر الفضية المحدودة الإصدار هدية مثالية للعائلة والأصدقاء بحيث تم طرحها في علب أنيقة وفخمة يمكن الاحتفاظ بالتذاكر بداخلها.

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