"ديجيتال إكس" تبرم مذكرة تفاهم مع شركة أنظمة التصوير المتطورة للتعاون في مجال الروبوتات

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت "ديجيتال إكس"، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن "ديوا الرقمية" والمنبثقة من مبادرة "دبي 10X"، مذكرة تعاون مع شركة أنظمة التصوير المتطورة لتكون "ديجيتال إكس" أول مستخدم لروبوت "جوبي GoBe" في العالم والموزع الحصري للروبوت الذي يعتمد على تقنية التواجد عن بعد، بما يتيح للمستخدمين الانتقال إلى أي مكان وفي أي وقت، والمشاركة الفاعلة في العالم الافتراضي دون الحاجة إلى السفر.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة "ديوا الرقمية" – القطاع الرقمي؛ ونمر حسين الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة التصوير المتطورة، وذلك خلال مشاركة الهيئة والشركات التابعة لها في الدورة الأربعين لأسبوع معرض جيتكس للتقنية.

وأشار المهندس بن حيدر إلى أن الاتفاقية تصب في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، من خلال "ديوا الرقمية" لتكون أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وأضاف بن حيدر: "نسعى دائماً إلى إثراء تجربة المعنيين من خلال توفير خدمات وحلول رقمية تعتمد على أنظمة متطورة لدعم مبادرة "دبي الذكية" التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، ونتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية لنسهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي لتطوير التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة في إطار استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تحقق هدف حكومة دولة الإمارات في توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان".

من جانبه، قال نمر حسين الحصان: "يسعدنا تتويج التعاون مع "ديجيتال إكس" لنتمكن من الوصول إلى كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يقتصر دور روبوت "جوبي GoBe" على التواصل المرئي فقط، بل هو روبوت تفاعلي يمكّن المستخدم من إضافة البرامج والتطبيقات التي تساعد على التميز والإبداع . ومن خلال هذا التعاون، سنتمكن من تزويد الأفراد والمؤسسات بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات".

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