الإمارات وبريطانيا تؤكدان التزامهما بالشراكة وتعزيز الحوار الاستراتيجي

المصدر: لندن - وام

أكدت دولة الإمارات والمملكة المتحدة التزامهما المستمر بتطوير شراكتهما، وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

واتفق الجانبان -في البيان المشترك الذي صدر بعد اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا- على زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والبحث والتطوير، وتغير المناخ، وتعزيز كلا الاقتصادين، بما في ذلك التعاون عبر المجالات ذات الأولوية، مثل: علوم الحياة، والرعاية الصحية، وتقنيات المستقبل، والابتكار الرقمي، والطاقة المتجددة، والفضاء، والبنية التحتية، والتعليم، والسياحة، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمهنية.

وأكد البيان الأثر التاريخي لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وأهمية إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة.

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الإمارات وبريطانيا ملتزمتان بتعزيز الحوار الاستراتيجي

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