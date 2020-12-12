محمد بن زايد لخريجي «ساندهيرست»: ثابروا في طلب العلم وتطوير مهاراتكم

المصدر: (لندن - وام )

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، حفل تخريج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمواطنين، في كلية «ساندهيرست» الملكية العسكرية بالمملكة المتحدة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخريجين من أبناء الإمارات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة، وهنأ أهاليهم وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ودعا سموه الخريجين إلى السعي والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية. كما قدم سموه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء وأسرة الأكاديمية العسكرية ومدربوها لتخريج هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العالم.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ(201) من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة، أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز