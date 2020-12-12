هزاع وسيف ومنصور بن زايد: شرّفتم الإمارات

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرُّج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد، كما بارك سموهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة تخرج نجليهما في أكاديمية ساندهيرست العسكرية. وأكد سموهم أن الخريجين شرفوا الإمارات.

ونشر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد متوسطاً الخريجين، وتدوينة على حسابه الرسمي في «تويتر» قال فيها: «نرفع أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة تخرج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد في أكاديمية ساندهيرست العسكرية.. ألف مبروك تخرجه وإلى مزيد من النجاح والإنجاز».

الوطن يزداد قوة

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الوطن يزداد قوة بكفاءات ومهارات أبنائه المخلصين، وبارك سموه لسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ حميد بن عمار تخرجهما في كلية ساندهيرست العسكرية، وتقدم بخالص الأمنيات لهما بالتوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة، كما هنأ سموه باقي الخريجين، وقال سموه في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يزداد الوطن قوة بكفاءات ومهارات أبنائه المخلصين.. أبارك للشيخ زايد بن محمد بن زايد، والشيخ حميد بن عمار تخرجهما في كلية ساندهيرست العسكرية.. وأتقدم بخالص الأمنيات لهما بالتوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة، ونبارك للخريجين الشيخ خالد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، وحمد مبارك حمد الجنيبي، ومبارك حميد مطر الدرعي، وأحمد يوسف خليل الحمادي».

شرفتم الدولة

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد في كلية ساندهيرست، كما بارك لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة تخرج نجليهما، كما هنأ سموه زملاءهم الخريجين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نتقدم بالتهاني للشيخ محمد بن زايد بمناسبة تخرج الشيخ زايد بن محمد في كلية ساندهيرست، ونبارك للشيخ عمار بن حميد، والشيخ سلطان بن خليفة تخرج نجليهما، ولجميع الشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ممن شرفوا الدولة في أعرق الأكاديميات البريطانية، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم».

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