حمدان بن زايد يهنئ محمد بن زايد وعمار النعيمي وسلطان بن خليفة

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد في كلية ساند هيرست، كما بارك لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة تخرج أنجالهم .ودون في «تويتر»: «خالص التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد في كلية ساند هيرست، كما نبارك لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسمو الشيخ سلطان بن خليفة تخرج أنجالهم وزملائهم الخريجين، نسأل الله لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية خدمة لوطننا الغالي».

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