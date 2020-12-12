طحنون بن محمد يهنئ محمد بن زايد بتخرّج نجله زايد

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، وقال سموه في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات نرفعها لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية. بارك الله فيه وجعله ذخراً للوطن».

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