أكاديمية سيف بن زايد تبحث التعاون التدريبي مع الشرطة المصرية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحث العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال لقائه بمكتبه اللواء حاتم رياض، المستشار الأمني في سفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة، التعاون في مجالات التدريب الشرطي والأمني وتبادل الخبرات المشتركة حول المستجدات في التدريب الشرطي. وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة التطورات التي يشهدها مجال التدريب، والتعرف على مختلف الخبرات الأمنية، والتي تسهم في صقل خبرات وإمكانات منتسبي شرطة أبوظبي بما يعزز جهودهم في الارتقاء بمسيرة العمل إلى الأفضل.

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