شرطة دبي تناقش تعزيز التعاون مع السفارة البريطانية

المصدر: دبي - البيان

بحث معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مع باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بين الجانبين.

وأكد الفريق المري خلال استقباله السفير البريطاني والوفد المرافق في مجلس القيادة العامة لشرطة دبي، عمق علاقات التعاون بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطويرها للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

حرص

وأشار إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه ثمّن باتريك مودي التعاون الأمني بين القيادة العامة لشرطة دبي والأجهزة الأمنية البريطانية، معرباً عن إعجابه الشديد بما شهدته شرطة دبي من احترافية وخبرات متجددة في مجال مكافحة الجريمة، ومواكبتها للتطورات العلمية وتطويعها أحدث التقنيات التكنولوجية لبسط الأمن والأمان، متمنياً لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة محلياً وعالمياً.

إهداء

وفي ختام اللقاء أهدى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، السفير البريطاني، درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي.

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