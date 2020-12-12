بحث التعاون بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبنك غازبروم الروسي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفداً رفيع المستوى من بنك غازبروم الروسي، ثالث أكبر بنك في روسيا من حيث الأصول. ضم الوفد الزائر برئاسة رومان بانوف، رئيس مجلس إدارة البنك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والنائب الأول للرئيس، كلاً من يفغيني تاتارينسيف، نائب الرئيس، وأليكسي بولتافتسيف، رئيس إدارة، إضافة إلى سيرغي روسو، من شركة أسوم للطاقة، وثامر الشنفري، من شركة «عبر الخليج للطاقة».

وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبنك غازبروم الروسي والاطلاع على أخر المستجدات في قطاع الطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي والمسال، وأفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات.

حضور

وقد حضر اللقاء من جانب المجلس الأعلى للطاقة في دبي كل من أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وطيّب الملا، المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتجارة والتصنيع في مجموعة «اينوك»، ويسر حسين سلطان، المدير التنفيذي لمحطات التخزين في المجموعة.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير أمام الوفد الزائر استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكات بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والمؤسسات والهيئات العالمية، حيث يعمل المجلس لكي تصبح دبي نموذجاً يحتذي به العالم في مجال أمن وفعالية استخدام الطاقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز