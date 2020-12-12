منتدى «كهرباء دبي» للتميز يناقش أفضل ممارسات إدارة الأزمات

المصدر: دبي - البيان

ناقش «منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميّز» الذي عقد عبر منصة افتراضية تحت عنوان «التميّز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة كوفيد 19 وما بعدها والدروس المستفادة»، ثلاثة محاور رئيسية: دور الرشاقة المؤسسية، واستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في الأوقات غير المعتادة والواقع الجديد؛ وكفاءة المياه وإدارة شبكات المياه - أفضل الممارسات للحد من الفاقد في المياه؛ وإدارة الرأس المال البشري قبل وبعد «كوفيد 19».

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في كلمته الافتتاحية إلى أن تنظيم المنتدى افتراضياً يأتي بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس «كوفيد 19» على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة والتعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

تخطيط

وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أثبتت رشاقتها ومرونتها في التعامل مع مختلف الظروف والتطورات ونجحت في تحويل التحديات إلى فرص بفضل التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتميز والمتكامل بالهيئة، وبفضل مواردها البشرية وبنيتها التحتية القوية، نجحت الهيئة في ضمان استمرارية الأعمال لتوفير خدمات مستمرة من الكهرباء والمياه لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى المستويات العالمية، وطورت الهيئة استراتيجية شاملة لمواجهة جائحة «كوفيد 19» بكافة مراحلها عبر الاستفادة من الدروس لإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل وترتيب الأولويات وخاصة فيما يخص سلامة كوادرنا البشرية.

وأوضح معالي الطاير أن توجه هيئة كهرباء ومياه دبي بالنسبة لقطاع الطاقة في المرحلة الحالية يتمثل في أولوية استخدام الطاقة النظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتوفير 75% من القدرة الإجمالية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050؛ وتعزيز توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي ومختلف أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الأمن السيبراني في قطاعي الطاقة والمياه؛ وضمان استمرار توافر خدمات الهيئة بنسبة 100% وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة بفضل البنية التحتية والرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم للمساهمة في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

كما أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لإدارة الموارد المائية من حيث السعي الدائم لتخفيض الفاقد من المياه، وتعمل على أن تحافظ دولة الإمارات على مركزها ضمن أفضل الدول في تقليل الفاقد من المياه.

متحدّثون

وتضمنت قائمة المتحدثين في المنتدى: المهندس كارمن مارسيلو، مدير تنفيذي - هارينغتون كيرني؛ والمهندس إيمانويل دا روزا، نائب الرئيس - EWPB؛ والمهندس روب كويل، روبرت كويل للاستشارات؛ والدكتور جراح محمود الزعبي، مدير أول تنافسية التميّز - هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس بامبوس كارالامبوس، مدير - شركة هيدرو كونترول؛ والمهندس ستيوارت هاملتون، مدير تنفيذي - هيدروتيك؛ ورونالد ليمبرجر، مستشار شركة NRW؛ ولين دولمان، مؤسس ومدير عام روك للموارد البشرية؛ وتانيا بيتمان، مدير الموارد البشرية - كانتار؛ وتانج كوغانثن، مؤسس ومستشار لدى فيزبل للموارد البشرية.

نجاح

وأسهم تطبيق الهيئة لمعايير التميّز في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية في العالم، وتفوقت على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأمريكية.

01

حافظت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

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