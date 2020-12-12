شرطة الشارقة تثقّف منتسبيها صحياً

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ورشة افتراضية عبر خاصية الاتصال المرئي تحت عنوان «العادات الخاطئة أثناء اتباع البرنامج الغذائي»، والتي شارك فيها 56 من منتسبي القيادة.

وجاءت الورشة ضمن الخطة التشغيلية لشرطة الشارقة، الهادفة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في العمل الشرطي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصحة البدنية لمنتسبي القيادة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء العام لرجل الشرطة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تعزيز الثقافة الصحية لمنتسبيها.

وتناولت الورشة التي أدارها المدرب هلال ماجد البدواوي، عضو الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ومدرب دولي معتمد لبناء الأجسام والقوة البدنية، التعريف بمفهوم التثقيف الصحي للحفاظ على الجسم ليكون سليماً ومعافى خالياً من الأمراض، وأنظمة إنقاص الوزن الخاطئة، التي قد تشكل خطورة على الصحة العامة للفرد.

وأكد الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، أهمية تنظيم مثل هذه الورش التثقيفية، التي تعتبر بيئة خصبة لتوعية منتسبي القيادة العامة بضرورة تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، واتباع الممارسات الصحية المختلفة في جميع جوانب الحياة.

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