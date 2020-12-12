القيادة مكّنت الإماراتيات من اعتلاء مناصب رفيعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت سماح محمود، نائب المدير التنفيذي لدائرة التمريض والقبالة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لها الفضل الكبير في إتاحة الفرصة أمام بنات الإمارات للدراسة والعمل والترقي إلى مناصب رفيعة، وبفضل الدعم الذي وفرته «صحة» لأبناء الإمارات فقد وصلت لمنصب نائب المدير التنفيذي لدائرة التمريض والقبالة في الشركة.

وقالت إن قدوتها الحسنة في حياتها والدتها، التي كانت قابلة قانونية، ودفعها تعلقها بها وبشخصيتها الملهمة المعطاءة العطوفة، للالتحاق بمعهد التمريض في أبوظبي لتتخرج فيه بدرجة الدبلوم ممرضاً قانونياً، ثم التحقت بمستشفى الطب النفسي الجديد الذي يعرف حالياً بجناح العلوم السلوكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية. وتعد سماح محمود أول ممرضة إماراتية تلتحق بالطب النفسي، وكانت نقطة التحول في حياتها المهنية عند اختيارها وتعيينها أول نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الإماراتية، ومنذ ذلك الحين اعتبرت نفسها سفيرة التمريض في الإمارات وخارجها.

طموح

ودفعها طموحها وحبها للتعلم واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات في التمريض للذهاب إلى المملكة المتحدة للحصول على الدراسات العليا، وبعد أن رجعت تم تعيينها مساعد مدير تمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وفي عام 2015 تمت ترقيتها إلى نائب مدير تمريض تنفيذي، وفي 2017 عينت مدير تمريض تنفيذياً، وفي نهاية 2017 انتقلت إلى المقر الرئيسي لشركة «صحة» إلى دائرة التمريض، حيث عملت مع فريق التمريض لتأسيس قسم التعليم التمريضي والبحث العلمي، وعملت بجهد مع الفريق للارتقاء بمهنة التمريض وتخصيص مهنة التمريض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز