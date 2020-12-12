طقس غائم اليوم مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية خصوصاً الغربية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً على البحر وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية /‏ 20 - 30 تصل إلى 40 كم/‏س. وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً، يضطرب أحياناً غرباً آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:38 والثاني عند 23:49 والجزر الأول عند الساعة 17:36 والثاني عند الساعة 04:50.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط.

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