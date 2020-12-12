اتفاقية إماراتية إسرائيلية لحماية الحبارى الأفريقي

المصدر: دبي-البيان

وقّع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في أبوظبي والذي يعدّ قائداً عالمياً في الحفظ الوقائي للأجناس مذكرة تفاهم مع مؤسسة الطبيعة والتراث الإسرائيلية للتعاون ضمن مشروع حمائي في إسرائيل، وفق ما ذكر موقع «جيروزاليم بوست» نقلاً عن بيان أصدرته المؤسسة مؤخراً.

وسيعمل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى وفقاً للمذكرة مع المؤسسة الإسرائيلية على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز وضمان حفظ طيور الحباري الإفريقي وبقية أنواع الطيور المهددة بالانقراض.

ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)،وعن الجانب الإسرائيلي الجنرال ماتان فيلاني، وقد أتت هذه الخطوة بفضل معاهدة السلام التي وقعها البلدان في أغسطس الماضي. وأكد ماجد المنصوري: «إن الاتفاق يتيح لنا أن نشارك سنوات خبرات الصندوق الطويلة وبحثه العلمي وتميزه في المجال مع ناشطين في الحفاظ على البيئة في إسرائيل».

وقال فيلاني: «ستستفيد المؤسسة وفقاً للمذكرة من المعارف الجوهرية للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مجال علوم الأحياء وسلوكيات وديناميات الحبارى والأجناس المهددة» وستتضمن مذكرة التفاهم إجراء الدراسات الميدانية والأبحاث الرامية للحفاظ على طيور الحبارى بما في ذلك مراقبة الجماعات لتقييم معدلات نجاتها وتوزعها وتكاثرها بما سيخلق صورة أفضل عن ذلك النوع المهدد بالانقراض.

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