"فرسان السلام" تمنح شما بنت محمد بن خالد آل نهيان جائزة شخصية عام 2020

المصدر: العين - البيان

منحت جمعية فرسان السلام الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان جائزة شخصية عام 2020 وذلك خلال فعاليات حفل مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات 49 تحت شعار الإمارات في عيون العالم، والذي أقيم برعاية وحضور الشيخة د.شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسات وحضور الشيخة موزة بنت محمد بن خالد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسات.

وبدأ الحفل بكلمة الشيخة د. شما والتي بثت فيها رسالة محبة وسلام، من أرض السلام والتسامح دولة الإمارات.

ولفتت إلى أن الإمارات تقدم نموذجا متفردا في التعايش والسلام بين ثقافات متباينة ومتعددة، فعلى هذه الأرض التي تفتح قلبها للجميع بلا تمييز ولا تقسيم، فالجميع هنا له مكان وصاغت الدولة القيم المجتمعية التي ترسخت في القيم المجتمعية للإماراتيين في قوانين تمثل الحاكم الأول للعلاقة ما بين كافة تلك الثقافات والأديان؛ فلولا ذلك الرسوخ المجتمعي للتسامح في قيم شعب الإمارات ما استطاع أن يستوعب ويحتضن أكثر من 200 جنسية بتباينات ثقافاتهم وأديانهم فالكل يحيا في سلام وأمن وطمأنينة.

ثم قدم الحضور رسائل المحبة السلام والتهاني لدولة الإمارات منهم د. أمين عبد الهادي أبو حجلة رئيس جمعية فرسان السلام من الأردن، والإعلامي خالد فاروق السقا من السعودية، وغادة غريب محمود عجمي عضو مجلس النواب المصري، وأنيسة النقراشي رئيسة مؤسسة نور للتضامن مع المرأة القروية بالمغرب عضو المجلس العالمي للسلام والتعايش، ومنى عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة شامان البريطانية، والإعلامي عاطف البطل من مصر، ونورة العامري من الإمارات.

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