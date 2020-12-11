المصدر: (دبي ـ البيان)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي «قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم (12) لسنة 2020»، بهدف وضع إطار عصري وحديث يُنظّم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات، بما يتفق مع رؤية الإمارة وسياسات الحكومة وتوجُّهاتها الحالية والمستقبليّة، ويتناسب مع أفضل الممارسات العالميّة .

كما يهدف القانون إلى إيجاد نظام فعّال، يُمكّن الجهات الحُكوميّة من تحقيق الجودة والكفاءة والفاعليّة في توفير مُشترياتها وإدارة مخازنها.

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محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي

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