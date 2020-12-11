منع دخول المركبات سوق شرق في خورفكان خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مداخلة هاتفية له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، ظهر أمس، أنه تقرر منع دخول المركبات إلى سوق شرق في خورفكان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لمنع تعطيل حركة الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية وحماية المتسوقين.

وقال اللواء الشامسي، إن سوق شرق والذي يمتد على مساحة 380 متراً يشهد خلال عطلة الأسبوع إقبالاً واسعاً من المتسوقين والأسر من كافة الأعمار -خصوصاً- في الفترة المسائية، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نبّه إلى ضرورة عدم دخول المركبات إلى ذلك السوق حفاظاً على سلامة مرتادي السوق، فتم العمل بذلك التوجيه، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة، وحتى يستمتع المتسوقون بالمناظر الجميلة المحيطة بالسوق وبطابعه الشعبي، وحتى لا تتسبب تلك المركبات في ازدحام على الشارع الرئيس، لافتاً إلى أن هناك العديد من المواقف المتوفرة في بداية ونهاية الممشى المحيط بالسوق.

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