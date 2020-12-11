شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع «المجموعة الدولية لتحديد هوية ضحايا الكوارث»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت شرطة أبوظبي في الاجتماع الدولي الـ 40 لأعضاء المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث.

وأوصى الاجتماع - الذي عقد افتراضياً - بعقد مؤتمر تحديد هوية ضحايا الكوارث في شهر مايو 2021 في المقر الرئيسي للمنظمة الشرطية الجنائية الدولية (الإنتربول) في مدينة ليون بفرنسا، على أن يعقد الاجتماع الدولي للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث الـ(41) في كوريا الجنوبية وهي إحدى الدول المرشحة لعقد الاجتماع في شهر نوفمبر 2021.

وقال العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، إن مشاركة شرطة أبوظبي في الاجتماع بصفتها عضواً يمثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، مؤكداً حرص القيادة على المشاركة في الاجتماعات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية في كافة المجالات الأمنية والشرطية.

من جهته، استعرض الرائد عادل محمد آل علي، مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية - خلال الاجتماع -، إجراءات شرطة أبوظبي ضمن منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، والنتائج الإيجابية المتحققة وتوقعاتها للمستقبل وفق خطط ومنهجيات دقيقة.

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